Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming.

Este lunes se termina de definir la Fecha 26 de LaLiga de España, donde el último duelo pendiente enfrenta al Real Madrid con Getafe.

Los merengues cuentan con la localía a su favor para tener posibilidades de remontar en la tabla de posiciones, actualmente liderada por el Barcelona.

Mientras los locales vienen de caer por 1-2 ante Osasuna, Getafe también tuvo una anterior derrota ante el Sevilla por la cuenta mínima.

Cuándo juega Real Madrid vs. Getafe

El partido del Real Madrid contra Getafe es este lunes, 2 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.

Dónde ver a Real Madrid vs. Getafe

El partido del Real Madrid contra Getafe se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga va por Disney+, dentro del Plan Premium.