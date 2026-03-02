Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming
Los merengues reciben a su rival en el último partido programado por la Fecha 26 de la liga española.
Este lunes se termina de definir la Fecha 26 de LaLiga de España, donde el último duelo pendiente enfrenta al Real Madrid con Getafe.
Los merengues cuentan con la localía a su favor para tener posibilidades de remontar en la tabla de posiciones, actualmente liderada por el Barcelona.
Mientras los locales vienen de caer por 1-2 ante Osasuna, Getafe también tuvo una anterior derrota ante el Sevilla por la cuenta mínima.
Cuándo juega Real Madrid vs. Getafe
El partido del Real Madrid contra Getafe es este lunes, 2 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.
Dónde ver a Real Madrid vs. Getafe
El partido del Real Madrid contra Getafe se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga va por Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.