Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming. Foto referencial de archivo @realmadrid (X).

Este domingo llega el turno del duelo del Real Madrid por LaLiga de España, que en su segunda fecha visita a Real Oviedo.

El cuadro merengue llega tras vencer a Osasuna por la cuenta mínima, mientras que los locales de este cruce cayeron por 0-2 ante Villarreal en la jornada debut.

Cuándo es el partido de Real Oviedo vs. Real Madrid

El partido de Real Oviedo vs. Real Madrid es este domingo, 24 de agosto, a las 15:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Carlos Tartiere de España.

Dónde ver a Real Oviedo vs. Real Madrid

El partido de Real Oviedo vs. Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

Dicho enfrentamiento de la Premier League se encuentra también de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.