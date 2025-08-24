Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming
Este domingo se juega el partido válido por la segunda fecha de LaLiga de España.
Este domingo llega el turno del duelo del Real Madrid por LaLiga de España, que en su segunda fecha visita a Real Oviedo.
El cuadro merengue llega tras vencer a Osasuna por la cuenta mínima, mientras que los locales de este cruce cayeron por 0-2 ante Villarreal en la jornada debut.
Cuándo es el partido de Real Oviedo vs. Real Madrid
El partido de Real Oviedo vs. Real Madrid es este domingo, 24 de agosto, a las 15:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Carlos Tartiere de España.
Dónde ver a Real Oviedo vs. Real Madrid
El partido de Real Oviedo vs. Real Madrid se transmite en el canal ESPN.
Dicho enfrentamiento de la Premier League se encuentra también de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
