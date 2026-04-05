Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Este domingo finalizan los partidos por la Fecha 30 de LaLiga de España, donde Real Oviedo recibe a Sevilla para retomar el torneo local.

Ambos equipos pasan por un mal momento, donde los primeros vienen de perder en la jornada pasada por 2-4 ante Levante, mientras que el equipo con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo también lamentó una derrota por 0-2 ante Valencia.

Cuándo juega Real Oviedo vs. Sevilla

El partido de Real Oviedo contra Sevilla es este domingo, 5 de abril, a las 12:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Carlos Tartiere de España.

Dónde ver a Real Oviedo vs. Sevilla

El partido de Real Oviedo contra Sevilla se transmite en ESPN2 .

De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma Disney+.