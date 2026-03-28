Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

Este fin de semana continúan los compromisos internacionales, donde uno de los cruces programados corresponde al de Senegal contra Perú.

El cuadro latinoamericano se enfrenta a la selección mundialista en el marco de los partidos amistosos por la actual fecha FIFA.

Cuándo juega Senegal vs. Perú

El partido de Senegal contra Perú es este sábado, 28 de marzo, a las 13:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Stade de France de Saint-Denis.

Dónde ver a Senegal vs. Perú

El partido de Senegal contra Perú se transmite en la plataforma Mega Go, dentro del Plan Full.