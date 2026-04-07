Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Arsenal por la Champions League
Los clubes se miden en Portugal por la ida de cuartos de final en la máxima cita europea.
Este martes arrancan los cuartos de final de la Champions League, donde Sporting de Lisboa recibe a Arsenal en uno de los primeros cruces de ida.
Los clubes se miden luego de imponerse ante Bodo/Glimt y Leverkusen, respectivamente, los que quedaron eliminados en octavos.
Cuándo juega Sporting vs. Arsenal
El partido de Sporting contra Arsenal es este martes 7 de abril, a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio José Alvalade de Portugal para este compromiso.
Dónde ver a Sporting vs. Arsenal
El partido de Sporting contra Arsenal se transmite en el canal ESPN5.
En paralelo, la Champions League se encuentra de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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