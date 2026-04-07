Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Arsenal por la Champions League

Este martes arrancan los cuartos de final de la Champions League, donde Sporting de Lisboa recibe a Arsenal en uno de los primeros cruces de ida.

Los clubes se miden luego de imponerse ante Bodo/Glimt y Leverkusen, respectivamente, los que quedaron eliminados en octavos.

Cuándo juega Sporting vs. Arsenal

El partido de Sporting contra Arsenal es este martes 7 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio José Alvalade de Portugal para este compromiso.

Dónde ver a Sporting vs. Arsenal

El partido de Sporting contra Arsenal se transmite en el canal ESPN5 .

En paralelo, la Champions League se encuentra de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.