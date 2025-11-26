Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

Sporting de Portugal recibe este miércoles a Club Brujas en uno de los últimos cruces por la Fecha 5 de la Champions League.

Ambos equipos buscan una victoria tras sus empates de la jornada anterior, donde el cuadro de Lisboa igualó a 1 con Juventus, mientras que el conjunto de Bélgica consiguió un 3-3 con Barcelona.

Cuándo juega Sporting vs. Club Brujas

El partido de Sporting contra Club Brujas es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Esádio José Alvalade de Portugal.

Dónde ver a Sporting vs. Club Brujas

El partido de Sporting contra Club Brujas se transmite en el canal ESPN6 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.