Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League
El cuadro de Portugal recibe a su contrincante por la Fecha 5 del campeonato europeo.
Sporting de Portugal recibe este miércoles a Club Brujas en uno de los últimos cruces por la Fecha 5 de la Champions League.
Ambos equipos buscan una victoria tras sus empates de la jornada anterior, donde el cuadro de Lisboa igualó a 1 con Juventus, mientras que el conjunto de Bélgica consiguió un 3-3 con Barcelona.
Cuándo juega Sporting vs. Club Brujas
El partido de Sporting contra Club Brujas es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Esádio José Alvalade de Portugal.
Dónde ver a Sporting vs. Club Brujas
El partido de Sporting contra Club Brujas se transmite en el canal ESPN6.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
