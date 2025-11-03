Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
Las selecciones se miden este lunes por la primera fecha del Grupo D.
Este lunes Túnez se mide contra Fiji en uno de los partidos inaugurales del Mundial Sub 17.
Los equipos pertenecen al Grupo D y debutan este lunes por la primera fecha.
Cuándo juega Túnez vs. Fiji
El partido de Túnez contra Fiji por el Mundial Sub 17 es este lunes, 3 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile.
Dónde ver a Túnez vs. Fiji
El partido de Túnez vs. Fiji se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.