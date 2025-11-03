Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming. Foto referencial de archivo fifa.com

Este lunes Túnez se mide contra Fiji en uno de los partidos inaugurales del Mundial Sub 17.

Los equipos pertenecen al Grupo D y debutan este lunes por la primera fecha.

Cuándo juega Túnez vs. Fiji

El partido de Túnez contra Fiji por el Mundial Sub 17 es este lunes, 3 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile.

Dónde ver a Túnez vs. Fiji

El partido de Túnez vs. Fiji se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.