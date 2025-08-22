SUSCRÍBETE
Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

De momento, el partido por la Fecha 21 de la Liga de Primera se encuentra programado para el domingo.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Universidad de Chile vs Everton. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Este fin de semana siguen los cruces por la Liga de Primera, que en su fecha 21 enfrenta a Universidad de Chile con Everton.

La realización de este partido se mantiene incierta, ante la tragedia ocurrida en el duelo de los Azules contra Independiente de Avellaneda, aunque de momento no se ha notificado una reprogramación o cancelación.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Everton

El partido de Universidad de Chile vs. Everton está programado para este domingo, 24 de agosto, a las 15:00 horas.

Si el partido se concreta, los clubes se deben medir en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a Universidad de Chile vs. Everton

De concretarse el partido, este tiene transmisión en el canal TNT Sports Premium y de forma online en la plataforma HBO Max.

Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2025Universidad de ChileU de ChileEvertonUniversidad de Chile vs EvertonU de Chile vs EvertonU de Chile vsHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteQué canal transmite

