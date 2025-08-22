Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming
De momento, el partido por la Fecha 21 de la Liga de Primera se encuentra programado para el domingo.
Este fin de semana siguen los cruces por la Liga de Primera, que en su fecha 21 enfrenta a Universidad de Chile con Everton.
La realización de este partido se mantiene incierta, ante la tragedia ocurrida en el duelo de los Azules contra Independiente de Avellaneda, aunque de momento no se ha notificado una reprogramación o cancelación.
Cuándo juega Universidad de Chile vs. Everton
El partido de Universidad de Chile vs. Everton está programado para este domingo, 24 de agosto, a las 15:00 horas.
Si el partido se concreta, los clubes se deben medir en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Dónde ver a Universidad de Chile vs. Everton
De concretarse el partido, este tiene transmisión en el canal TNT Sports Premium y de forma online en la plataforma HBO Max.
