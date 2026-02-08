Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Real Madrid por LaLiga. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Este domingo, Valencia recibe al Real Madrid en el último partido del día programado por la Fecha 23 de LaLiga de España.

Los locales vienen de caer por 1-2 ante Betis, mientras que los merengues se presentan tras alzarse por 2-1 ante Rayo Vallecano y con intenciones de superar a Barcelona en el torneo local.

Cuándo juega Valencia vs. Real Madrid

El partido de Valencia contra el Real Madrid es este domingo, 8 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio de Mestalla para este compromiso.

Dónde ver a Valencia vs. Real Madrid

El partido de Valencia contra el Real Madrid se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce por LaLiga va en la plataforma DGO.