Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Australia por el amistoso internacional
Las selecciones se miden durante este viernes en Estados Unidos.
Este viernes continúan los amistosos internacionales de la fecha FIFA de noviembre, donde Venezuela se enfrenta a Australia.
Se trata del primer compromiso para la Vinotinto como parte de la renovación rumbo al Mundial 2030, para continuar la próxima semana con su segundo partido ante Canadá.
Cuándo juega Venezuela vs. Australia
El partido de Venezuela contra Australia es este viernes, 14 de noviembre, a las 23:30 horas.
Para este amistoso las selecciones se miden en el Shell Energy Stadium de Texas, Estados Unidos.
Dónde ver a Venezuela vs. Australia
El partido de Venezuela contra Australia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.
