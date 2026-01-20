Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League
Los clubes se miden este martes por la Fecha 7 del campeonato europeo.
Villarreal recibe en España a Ajax de Ámsterdam durante este martes, en el marco de la Fecha 7 de la Champions League.
Los locales vienen de caer por 2-3 contra Copenhague, mientras que los visitantes se alzaron anteriormente por 4-2 a Qarabag.
Cuándo juega Villarreal vs. Ajax
El partido de Villarreal contra Ajax es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio de la Cerámica de España para este compromiso.
Dónde ver a Villarreal vs. Ajax
El partido de Villarreal contra Ajax se transmite en el canal ESPN7.
De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
