Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle. Foto Instagram @intermiamicf

Este jueves está programado un desafío internacional entre el Inter de Miami de Lionel Messi e Independiente del Valle, en un partido amistoso por el cierre de la gira del cuadro norteamericano.

Los clubes se miden en el marco del Puerto Rico Game 2026, que enfrenta al campeón de la MLS 2025 y al ganador de la Liga Ecuabet 2025.

Cuándo juega Inter Miami vs. Independiente

El partido del Inter de Miami contra Independiente del Valle es este jueves, 26 de febrero, a las 21:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes visitan el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico.

Dónde ver a Inter Miami vs. Independiente

El partido del Inter Miami contra Independiente se transmite en el canal ESPN5 .

De forma online, el amistoso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.