Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Colombia vs. Francia. Foto: @equipedefrance

Uno de los esperados duelos internacionales, que configuran los partidos amistosos, es el próximo desafío de Colombia contra Francia.

Las selecciones se miden en el marco de la actual fecha FIFA, donde los Cafeteros vienen de caer por 1-2 ante Croacia, mientras que el cuadro europeo se impuso por 2-1 ante Brasil.

Cuándo juega Colombia vs. Francia

El partido de Colombia contra Francia es este domingo, 29 de marzo, a las 15:30 horas de Chile.

Este compromiso reúne a las selecciones en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

Dónde ver a Colombia vs. Francia

El partido de Colombia contra Francia se encuentra en la aplicación Mega Go, dentro del Plan Full.