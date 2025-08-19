SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

La presentación es parte de la iniciativa Música de estación y una de las últimas oportunidades para ver a la banda nacional antes de su receso.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes. Foto de archivo Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Metro de Santiago sorprendió a los fanáticos de Lucybell con su reciente anuncio, donde se invita a ser parte de un show gratuito de la banda para este martes.

La visita del grupo nacional es parte de la iniciativa Música de estación, con la que el servicio de transporte capitalino celebra sus 50 años de historia junto a sus pasajeros.

Por su parte, la banda también se encuentra cumpliendo 34 años de trayectoria y esta presentación se enmarca entre sus números de despedida, antes del receso indefinido anunciado por Claudio Valenzuela, Eduardo Caces y Cote Foncea.

Lucybell en el Metro de Santiago

Lucybell se presentará en el Metro de Santiago este martes, 19 de agosto, a las 17:00 horas en la estación Quinta Normal de la Línea 5.

El espectáculo es gratuito y la invitación es a que los viajeros se detengan y disfruten de los éxitos del grupo tras canciones como Viajar y Mil caminos.

Cabe recordar que la banda prepara un próximo concierto para el 9 de octubre en el Movistar Arena, donde repasarán el disco Peces.

Lee también:

Más sobre:MúsicaMetroMetro de SantiagoLucybellShowShow gratuitoGratisHorarioLínea 5Santiago

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ventas online del retail se enfrían en el segundo trimestre

Kast emplaza a Jara a responder incorporación de Daniel Jadue en lista parlamentaria del oficialismo

Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

Delitos ingresados al Ministerio Público aumentaron un 19,6% en primer semestre 2025: homicidios subieron un 1,2%

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Lagos Weber remarca que candidatura de Jadue “genera un cuadro que no es positivo” y llama al PC a asumir las consecuencias

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

4.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

5.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Estos son los más de 50 recorridos afectados hoy por el paro de conductores de buses RED

Estos son los más de 50 recorridos afectados hoy por el paro de conductores de buses RED

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Kast emplaza a Jara a responder incorporación de Daniel Jadue en lista parlamentaria del oficialismo
Chile

Kast emplaza a Jara a responder incorporación de Daniel Jadue en lista parlamentaria del oficialismo

Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

Delitos ingresados al Ministerio Público aumentaron un 19,6% en primer semestre 2025: homicidios subieron un 1,2%

Bolsa de Santiago confirma gestiones de Territoria para comprar el histórico edificio de la plaza bursátil
Negocios

Bolsa de Santiago confirma gestiones de Territoria para comprar el histórico edificio de la plaza bursátil

Ventas online del retail se enfrían en el segundo trimestre

Pablo Zenteno renuncia a la Dirección del Trabajo para competir en las elecciones parlamentarias

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años
Tendencias

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales

Con el Cimbi Cuevas como creador: la sorprendente pizarra de Garnero que ilusiona a la UC tras golear a Colo Colo
El Deportivo

Con el Cimbi Cuevas como creador: la sorprendente pizarra de Garnero que ilusiona a la UC tras golear a Colo Colo

La potente advertencia de Claudio Borghi a Aníbal Mosa tras la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

El feroz dardo de Diego Rivarola a Eduardo Vargas por su actitud con la U

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo
Cultura y entretención

Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo

Distópica película con Daniela Ramírez anuncia estreno en cines chilenos

¿Cuándo y por qué realmente fue detenida? Los detalles inéditos del paso de Cecilia por la cárcel

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania
Mundo

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?