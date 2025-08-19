Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes. Foto de archivo Mario Tellez / La Tercera

Metro de Santiago sorprendió a los fanáticos de Lucybell con su reciente anuncio, donde se invita a ser parte de un show gratuito de la banda para este martes.

La visita del grupo nacional es parte de la iniciativa Música de estación, con la que el servicio de transporte capitalino celebra sus 50 años de historia junto a sus pasajeros.

Por su parte, la banda también se encuentra cumpliendo 34 años de trayectoria y esta presentación se enmarca entre sus números de despedida, antes del receso indefinido anunciado por Claudio Valenzuela, Eduardo Caces y Cote Foncea.

Lucybell en el Metro de Santiago

Lucybell se presentará en el Metro de Santiago este martes, 19 de agosto, a las 17:00 horas en la estación Quinta Normal de la Línea 5 .

El espectáculo es gratuito y la invitación es a que los viajeros se detengan y disfruten de los éxitos del grupo tras canciones como Viajar y Mil caminos.

Cabe recordar que la banda prepara un próximo concierto para el 9 de octubre en el Movistar Arena, donde repasarán el disco Peces.