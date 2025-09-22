SUSCRÍBETE
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Durante la jornada se define a los futbolistas del año con la entrega del prestigioso galardón en París.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro. Foto refencial de archivo

Este lunes marca un importante hito en el fútbol internacional con la tradicional entrega del Balón de Oro, que reconoce a las figuras del año de la temporada 2024-2025.

Un prestigioso galardón a cargo de la revista France Football junto a la UEFA, que desarrolla su gala en el Théâtre du Châtelet de París.

El también llamado Ballon d’Or facilita el máximo reconocimiento en categoría masculina y femenina, además de la entrega de premios en otros apartados.

Se incluye también el Trofeo Kopa para mejor jugador y jugadora joven; el Trofeo Yashin para mejor arquero y arquera; y el Trofeo Gerd Müller para el máximo goleador en categoría masculina y femenina.

Junto con lo anterior se encuentra el Trofeo Johan Cruyff para mejor entrenador o entrenadora y el trofeo al Club del Año, igualmente para categoría masculina y femenina.

Horario y dónde ver el Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro es este lunes, 22 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Este evento cuenta con transmisión confirmada por parte de Claro Sports de Claro TV.

De forma online, la cobertura también se encuentra en la plataforma Pluto TV y en el canal de Youtube de Claro Sports.

Nominados al Balón de Oro

Nominados al Balón de Oro masculino 2025

  • Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
  • Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)
  • Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
  • Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)
  • Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
  • Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Inglaterra, Bayern)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
  • Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
  • Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
  • Scott McTominay (Escocia, Napoli)
  • Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Michael Olise (Francia, Bayern)
  • Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
  • Pedri (España, Barcelona)
  • Raphinha (Brasil, Barcelona)
  • Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
  • Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
  • Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
  • Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
  • Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
  • Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
  • Lamine Yamal (España, Barcelona)

Nominadas al Balón de Oro femenino 2025

  • Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
  • Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
  • Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
  • Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
  • Klara Bühl (Alemania, Bayern)
  • Mariona Caldentey (España, Arsenal)
  • Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
  • Steph Catley (Australia, Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)
  • Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
  • Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
  • Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
  • Esther González (España, Gotham FC)
  • Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
  • Patri Guijarro (España, Barcelona)
  • Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
  • Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
  • Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)
  • Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
  • Frida Maanum (Noruega, Arsenal)
  • Marta (Brasil, Orlando Pride)
  • Clara Mateo (Francia, Paris FC)
  • Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
  • Clàudia Pina (España, Barcelona)
  • Alexia Putellas (España, Barcelona)
  • Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)
  • Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)
  • Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)

Nominados al Trofeo Kopa masculino 2025

  • Ayyoub Bouaddi (Francia, Lille)
  • Pau Cubarsí (España, Barcelona)
  • Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Estêvão (Brasil, Palmeiras/Chelsea)
  • Dean Huijsen (España, Bournemouth/Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Inglaterra, Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Portugal, Porto)
  • João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (España, Barcelona)
  • Kenan Yıldız (Turquía, Juventus)

Nominadas al Trofeo Kopa femenino 2025

  • Michelle Agyemang (Inglaterra, Brighton/Arsenal)
  • Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)
  • Wieke Kaptein (Países Bajos, Chelsea)
  • Vicky López (España, Barcelona)
  • Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Nominados al Trofeo Yashin masculino 2025

  • Alisson Becker (Brasil, Liverpol)
  • Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)
  • Lucas Chevalier (Francia, Lille)
  • Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
  • Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
  • Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid)
  • David Raya (España, Arsenal)
  • Matz Sels (Bélgica, Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Suiza, Inter)

Nominadas al Trofeo Yashin femenino 2025

  • Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
  • Cata Coll (España, Barcelona)
  • Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton)
  • Daphne van Domselaar (Países Bajos, Arsenal)

Nominados al Trofeo Johan Cruyff masculino 2025

  • Antonio Conte (Italia, Napoli)
  • Luis Enrique (España, Paris Saint-Germain)
  • Hansi Flick (Alemania, Barcelona)
  • Enzo Maresca (Italia, Chelsea)
  • Arne Slot (Países Bajos, Liverpool)

Nominadas al Trofeo Johan Cruyff femenino 2025

  • Sonia Bompastor (Francia, Chelsea)
  • Arthur Elias (Brasil, selección nacional de Brasil)
  • Justine Madugu (Nigeria, selección nacional de Nigeria)
  • Renée Slegers (Países Bajos, Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Países Bajos, selección nacional de Inglaterra)

Nominados al Trofeo al Club del Año masculino 2025

  • Paris Saint-Germain (Francia)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Barcelona (España)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Botafogo (Brasil)

Nominados al Trofeo al Club del Año femenino 2025

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (España)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • OL Lyonnes (Francia)
  • Orlando Pride (Estados Unidos)

