Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

Este fin de semana ya cuenta con el ánimo festivalero para lo que será la nueva edición del Festival de Viña 2026, que se extenderá a lo largo de seis noches.

La puesta en escena considera presentaciones entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero en la Quinta Vergara, junto a invitados nacionales e internacionales de la música y el humor.

Al igual que el año pasado, el evento es presentado por Mega y tiene la animación a cargo de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Festival de Viña 2026

El Festival de Viña 2026 se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y mediante streaming en Disney+.

Revisa a continuación la parrilla completa de artistas invitados:

Domingo 22

Gloria Stefan

Stefan Kramer

Matteo Bocelli

Lunes 23

Pet Shop Boys

Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Martes 24

Jesse & Joy

Esteban Düch

NMIXX

Miércoles 25

Juanes

Asskha Sumathra

Ke Personajes

Jueves 26

Mon Laferte

Piare con P

Yandel Sinfónico

Viernes 27

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-E

Milo J