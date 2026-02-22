Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026
El evento se extiende desde el domingo 22 al viernes 27 de febrero y trae a invitados nacionales e internacionales a la Quinta Vergara.
Este fin de semana ya cuenta con el ánimo festivalero para lo que será la nueva edición del Festival de Viña 2026, que se extenderá a lo largo de seis noches.
La puesta en escena considera presentaciones entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero en la Quinta Vergara, junto a invitados nacionales e internacionales de la música y el humor.
Al igual que el año pasado, el evento es presentado por Mega y tiene la animación a cargo de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.
Festival de Viña 2026
El Festival de Viña 2026 se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y mediante streaming en Disney+.
Revisa a continuación la parrilla completa de artistas invitados:
Domingo 22
- Gloria Stefan
- Stefan Kramer
- Matteo Bocelli
Lunes 23
- Pet Shop Boys
- Rodrigo Villegas
- Bomba Estéreo
Martes 24
- Jesse & Joy
- Esteban Düch
- NMIXX
Miércoles 25
- Juanes
- Asskha Sumathra
- Ke Personajes
Jueves 26
- Mon Laferte
- Piare con P
- Yandel Sinfónico
Viernes 27
- Paulo Londra
- Pastor Rocha
- Pablo Chill-E
- Milo J
