    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    El evento se extiende desde el domingo 22 al viernes 27 de febrero y trae a invitados nacionales e internacionales a la Quinta Vergara.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Vina del Mar, 28 de febrero 2025 Vista general del escenario de la Quinta Vergara durante la quinta noche del Festival de Vina del Mar 2025 Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Este fin de semana ya cuenta con el ánimo festivalero para lo que será la nueva edición del Festival de Viña 2026, que se extenderá a lo largo de seis noches.

    La puesta en escena considera presentaciones entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero en la Quinta Vergara, junto a invitados nacionales e internacionales de la música y el humor.

    Al igual que el año pasado, el evento es presentado por Mega y tiene la animación a cargo de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

    Festival de Viña 2026

    El Festival de Viña 2026 se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y mediante streaming en Disney+.

    Revisa a continuación la parrilla completa de artistas invitados:

    Domingo 22

    • Gloria Stefan
    • Stefan Kramer
    • Matteo Bocelli

    Lunes 23

    • Pet Shop Boys
    • Rodrigo Villegas
    • Bomba Estéreo

    Martes 24

    • Jesse & Joy
    • Esteban Düch
    • NMIXX

    Miércoles 25

    • Juanes
    • Asskha Sumathra
    • Ke Personajes

    Jueves 26

    • Mon Laferte
    • Piare con P
    • Yandel Sinfónico

    Viernes 27

    • Paulo Londra
    • Pastor Rocha
    • Pablo Chill-E
    • Milo J
    Foto Instagram: @municipiovina.
