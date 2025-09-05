SUSCRÍBETE
Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

El evento ocurrirá en horas del domingo, 7 de septiembre, donde se espera que el satélite adquiera un tono rojizo.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Eclipse lunar este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre? Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

Este fin de semana recibirá el siguiente eclipse anunciado para este año, correspondiente al segundo evento lunar de 2025, conocido también como Luna de Sangre.

La fecha coincide con la luna de llena de septiembre, llamada Luna de la Cosecha según la tradición del hemisferio norte, al tratarse del tiempo en que los agricultores trabajaban más tiempo ante el mayor acceso a la luz.

Eclipse lunar este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre? Foto referencial de la NASA

Eclipse lunar de septiembre

Respecto al eclipse total lunar, o eclipse Luna de Sangre, este se desarrollará el 7 de septiembre.

Según resume el sitio de la NASA, las zonas del planeta que apreciarán el cambio serán Europa, África, Asia y Australia.

Lamentablemente, el fenómeno astronómico de este fin de semana no será visible en Chile, por lo que no podremos apreciar el tono rojizo del satélite que le da nombre.

El evento alcanzará su punto máximo a las 18:11 UTC, según indica el sitio Time and Date, es decir, a las 15:11 hora local.

En paralelo, también se espera un siguiente eclipse para el 21 de septiembre, que en dicha ocasión será solar y de característica parcial. Tampoco se verá desde América y solo se podrá apreciar en Australia, Antártica, el océano Pacífico y Atlántico.

Para visualizar próximos eventos de este tipo en suelo nacional quedará esperar hasta 2026, que contará con los siguientes eclipses visibles en América:

  • 17 de febrero, eclipse solar anular.
  • 3 de marzo, eclipse lunar total.
  • 27 y 28 de agosto, eclipse lunar parcial.
