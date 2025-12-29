El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo. Foto referencial smu.cl

En la última semana del 2025 se repiten los cambios en el funcionamiento del comercio, previo al feriado del Año Nuevo.

Al respecto, desde la cadena Unimarc se informó cómo será su atención de público en los próximos días, para planificar las últimas compras antes de la celebración.

Horario de supermercados Unimarc por Año Nuevo

A través de redes sociales Unimarc confirmó su siguiente funcionamiento ante las celebraciones de Año Nuevo:

Miércoles 31 de diciembre atiende hasta las 18:30 horas

Jueves 1 de enero cerrado

Cómo funciona el comercio previo al feriado

Los establecimientos del comercio cuentan con un cierre anticipado de sus puertas para la jornada del miércoles, 31 de diciembre, por la víspera del Año Nuevo.

Luego, el jueves 1 de enero la mayoría de establecimientos estarán cerrados por el feriado irrenunciable, donde solo podrán funcionar los siguientes tipos de locales:

Restaurantes

Clubes

Cines

Espectáculos en vivo

Discotecas

Pubs

Casinos

Farmacias de urgencia o de turno

Expendios de combustible

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos

Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos

Según indica la Dirección del Trabajo, la actividad comercial se podrá retomar a partir de las 06:00 horas del viernes 2 de enero de 2026.