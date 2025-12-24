El horario del Metro de Santiago para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. Foto referencial de archivo

Quedan pocas horas para la esperada celebración de Navidad, con su víspera este miércoles 24 de diciembre y posterior feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre.

Dos jornadas de gran importancia para la reunión familiar, motivo por el que se debe considerar el funcionamiento del transporte público como el Metro de Santiago.

Horario del Metro de Santiago en Navidad

Durante este miércoles, 24 de diciembre, Metro funcionará en horario normal hasta las 23:00 horas.

En tanto, para este jueves 25 de diciembre, al ser feriado irrenunciable, aplica el horario de 7:30 a 23:00 horas.

El servicio de transporte también confirmó que este miércoles circulará el Trencito Navideño a las 17:00 horas en la Línea 5.