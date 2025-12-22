El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad. Foto referencial falabella.com

La cadena de supermercados Tottus informó cómo será su funcionamiento especial en los próximos días, considerando la pronta celebración de Navidad.

Lo anterior se enmarca en el aumento de clientes que concurren a realizar sus últimas compras antes de los festejos, quienes deben considerar un cierre anticipado para la jornada del miércoles 24 de diciembre.

Cabe recordar que para este año el feriado irrenunciable cae el jueves 25 de diciembre, día en que se prohíbe el funcionamiento del comercio, con contadas excepciones.

Horario de supermercados Tottus

Mediante redes sociales, la cadena de supermercados Tottus confirmó que el miércoles 24 funcionará hasta las 18:30 o hasta las 19:00 horas, según cada local . El detalle por establecimiento se puede revisar aquí.

Pasando al jueves 25 de diciembre, todos los locales estarán cerrados por el feriado irrenunciable.

Cómo funciona el comercio por Navidad

Actualmente el comercio puede funcionar bajo horarios especiales de atención con motivo de la Navidad, tal como indicó recientemente la Dirección del Trabajo.

El organismo también señaló que los trabajadores no podrán desempeñar funciones más allá de las 20:00 horas del día 24 de diciembre, misma situación que se repetirá en la víspera del Año Nuevo.

En tanto, durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos.