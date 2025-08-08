Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre. Foto referencial de archivo

Se confirmó el cierre de una de las sucursales de la cadena de retail Hites, la que se encuentra en un remate final con descuentos en productos como ropa y calzado.

La medida recuerda a una situación similar ocurrida con la marca a inicios de año, cuando se cerró uno de los locales de Santiago Centro, misma situación que se repetirá en el sur del país.

Tienda Hites con remate en Concepción

La tienda Hites con remate por cierre corresponde al establecimiento ubicado en Concepción , concretamente en la calle Barros Arana con Castellón, en pleno centro de la capital regional.

Sin embargo, el cese de operaciones del establecimiento no significa que la marca abandone a la ciudad penquista, porque la tienda se fusionará con otra sucursal cercana ubicada en la esquina de la Plaza de la Independencia, según consignó Meganoticias.

Así lo informó también el medio local Sabes hace algunas semanas, constatando que el cierre del local estaba pronosticado para junio, pero se contemplaba su extensión hasta agosto.