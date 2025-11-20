Estas son las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves. Foto referencial de archivo

La empresa Aguas Andinas informó de una serie de cortes programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas por la realización de trabajos para la mejora del servicio.

Comunas con corte de agua

Estas son las comunas que tienen corte de agua programado para el jueves 20 de noviembre:

Vitacura: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas de este jueves 20, con hora estimada de reposición a las 06:00 del viernes 21 de noviembre.

La Florida: corte por renovación de redes desde las 15:00 horas de este jueves 20, con reposición estimada a las 03:00 horas del viernes 21 de noviembre.

San Bernardo: corte por conexión de redes desde las 15:30 horas con reposición estimada a las 23:30 horas de este jueves 20 de noviembre.

Buin: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas de este jueves 20, con reposición estimada a las 01:00 horas del viernes 21 de noviembre.

Melipilla: desde las 15:00 horas de este jueves 20, con reposición estimada a las 03:00 horas del viernes 21 de noviembre.

Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

Los puntos detallan tanto interrupciones programadas como emergencias, además de indicar la zona afectada y un horario de reposición estimado.