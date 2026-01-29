Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

Recientemente se publicó el lineup del Festival REC 2026, liderado por artistas como Travis, Cuarto de Nos, Los Jaivas y León Gieco.

La invitación al denominado REC11 es para los días sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción, para lo que será una nueva jornada de llamado festival gratuito más grande del sur de Chile.

Además del anuncio de los invitados, desde el festival destacaron el enfoque solidario que marcará la próxima edición de REC, por lo que se llamó a ser parte de la campaña solidaria a través del siguiente aporte:

Junta Nacional de Bomberos de Chile

Banco Santander

Cuenta corriente 132-5

RUT 70.073.800-0

Invitados a REC 2026