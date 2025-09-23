Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

Estos son los grupos que tendrán extensión de vigencia de la cédula de identidad en hasta 20 años. Foto referencial

Se aprobó el proyecto que permite extender la vigencia de la cédula de identidad, mediante una nueva ley que beneficia a los adultos mayores y permite resolver complicaciones al movilizarse para resolver el trámite.

Recientemente, la iniciativa fue despachada a ley desde el Congreso, y considera específicamente a dos grupos beneficiarios objetivo.

Extensión de la cédula de identidad

La nueva ley extiende la vigencia de la cédula de identidad a:

Personas mayores de 80 años.

Personas mayores de 60 años con dependencia severa.

La validez del documento para las personas mencionadas es de 20 años, para ser utilizada dentro del territorio nacional.

En la situación de emplear el documento para viajar, la vigencia corresponde a 10 años desde su emisión.

Al respecto, la ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paulina Poblete, destacó el avance de la iniciativa, comentando que " para muchas familias, donde hay integrantes de más de 80 años o con alguna dependencia severa, renovar la cédula de identidad significa un esfuerzo muy grande en términos de desplazamiento, exigencia física, emocional e incluso riesgos para la salud. Facilitar la vida de estas personas y de quienes les cuidan es una mejora concreta en su bienestar".