    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    El centro comercial dio a conocer las actividades navideñas que se están desarrollando, donde destacan las visitas al Viejito Pascuero y al Grinch.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad. Foto referencial Facebook Parque Arauco

    Con la Navidad cada vez más cerca es fundamental organizar las visitas al comercio ante los preparativos para fin de año, motivo por el que desde Parque Arauco se comunicaron sus horarios especiales de diciembre.

    En los próximos días también se podrá disfrutar de actividades para toda la familia, como sacarse una foto con el Viejito Pascuero. Revisa a continuación el detalle.

    Horario del Parque Arauco en diciembre

    • Hasta el 23 de diciembre funciona de 10:00 a 22:00 horas
    • El 24 de diciembre funciona de 9:00 a 18:00 horas

    La firma también anunció que ya se puede visitar al Viejito Pascuero y llevarse una foto impresa por $2.000.

    Él se encuentra ubicado en la zona C, piso 1, frente a Falabella todos los días en los siguientes horarios:

    • 10:00 a 12:30 horas
    • 13:00 a 15:30 horas
    • 15:40 a 18:00 horas
    • 18:30 a 21:00 horas

    Los fanáticos del Grinch también pueden visitarlo en la Villa Quién del edificio oriente, en la zona D, piso 1, todos los días de 10:00 a 21:00 horas.

    El calendario completo de panoramas y actividades navideñas, junto a sus horarios, se encuentra detallado en este enlace.

    Continuando con la atención, las tiendas estarán cerradas durante el 25 de diciembre por el feriado irrenunciable. Durante la jornada solo abrirá Cinépolis, Mori y algunos restaurantes, lo que se deberá verificar en cada local.

    Posteriormente, entre el 26 y el 30 de diciembre el Parque Arauco funcionará en horario normal y el 31 de diciembre repetirá su atención acotada de 9:00 a 18:00 horas, además del cierre para el 1 de enero a excepción del entretenimiento.

