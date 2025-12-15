Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad
Los centros comerciales anunciaron un funcionamiento extendido para los próximos días de diciembre.
Se acerca la Navidad y, ante la planificación de compras y regalos durante este mes, Mallplaza anunció un horario extendido durante diciembre.
Junto al funcionamiento especial de los establecimientos, el centro comercial detalló las navideñas que se encuentran disponibles en sus sucursales.
Horarios de Mallplaza para Navidad
Los establecimientos de Mallplaza cuentan con los siguientes horarios navideños:
- Tiendas de 10:00 a 21:30 horas
- Patio de comidas de 10:00 a 23:00 horas
- Restaurantes hasta las 02:00 horas
- Cine sujeto a cartelera
Además, desde el 12 de diciembre se puede visitar al Viejito Pascuero y acercarse a la envoltura de regalos, que funciona entre 12:00 y 20:00 horas.
En tanto, los Mallplaza Los Dominicos, Norte, Trébol y Vespucio disponen del Árbol de los deseos para disfrutar en familia.
Cabe recordar que durante el miércoles 24 de diciembre el comercio debe tener un cierre anticipado y para el jueves 25 se mantienen cerradas las tiendas y solo abren los restaurantes, locales de entretención y cines.
Los horarios específicos para cada sucursal se pueden revisar en este enlace.
