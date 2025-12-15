SUSCRÍBETE POR $1100
    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Los centros comerciales anunciaron un funcionamiento extendido para los próximos días de diciembre.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Mallplaza. Foto referencial redes sociales

    Se acerca la Navidad y, ante la planificación de compras y regalos durante este mes, Mallplaza anunció un horario extendido durante diciembre.

    Junto al funcionamiento especial de los establecimientos, el centro comercial detalló las navideñas que se encuentran disponibles en sus sucursales.

    Horarios de Mallplaza para Navidad

    Los establecimientos de Mallplaza cuentan con los siguientes horarios navideños:

    • Tiendas de 10:00 a 21:30 horas
    • Patio de comidas de 10:00 a 23:00 horas
    • Restaurantes hasta las 02:00 horas
    • Cine sujeto a cartelera

    Además, desde el 12 de diciembre se puede visitar al Viejito Pascuero y acercarse a la envoltura de regalos, que funciona entre 12:00 y 20:00 horas.

    En tanto, los Mallplaza Los Dominicos, Norte, Trébol y Vespucio disponen del Árbol de los deseos para disfrutar en familia.

    Cabe recordar que durante el miércoles 24 de diciembre el comercio debe tener un cierre anticipado y para el jueves 25 se mantienen cerradas las tiendas y solo abren los restaurantes, locales de entretención y cines.

    Los horarios específicos para cada sucursal se pueden revisar en este enlace.

