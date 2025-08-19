Estos son los más de 50 recorridos afectados hoy por el paro de conductores de buses RED

Estos son los recorridos afectados hoy por el paro de conductores de buses RED

Tal como se anunció recientemente, desde las 5:00 horas de este martes, 19 de agosto, se mantiene un paro que afecta a buses del sistema RED en Santiago.

La movilización viene de parte de trabajadores de la empresa Redbus Urbano (RBU), quienes no lograron llegar a un acuerdo con la empresa ante sus demandas laborales.

Entre los problemas, desde el sindicato mencionaron bajos sueldos, que no se respeta sus tiempos de descanso o días libres, falta de acceso a sus vacaciones cuando las requieren y otros conflictos con la firma.

Estos son los recorridos afectados hoy por el paro de conductores de buses RED. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Recorridos afectados por el paro de buses

Algunas de las comunas afectadas por la movilización de buses corresponden a Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Quilicura, Pudahuel y Maipú.

Sin embargo, se aclaró que la huelga no es total, por lo que se traduce en una reducción en la frecuencia de los más de 50 recorridos involucrados.

Las líneas afectadas por la movilización son las siguientes: