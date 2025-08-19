Estos son los más de 50 recorridos afectados hoy por el paro de conductores de buses RED
La movilización considera una reducción en la frecuencia de algunos servicios de buses para la jornada de este martes.
Tal como se anunció recientemente, desde las 5:00 horas de este martes, 19 de agosto, se mantiene un paro que afecta a buses del sistema RED en Santiago.
La movilización viene de parte de trabajadores de la empresa Redbus Urbano (RBU), quienes no lograron llegar a un acuerdo con la empresa ante sus demandas laborales.
Entre los problemas, desde el sindicato mencionaron bajos sueldos, que no se respeta sus tiempos de descanso o días libres, falta de acceso a sus vacaciones cuando las requieren y otros conflictos con la firma.
Recorridos afectados por el paro de buses
Algunas de las comunas afectadas por la movilización de buses corresponden a Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Quilicura, Pudahuel y Maipú.
Sin embargo, se aclaró que la huelga no es total, por lo que se traduce en una reducción en la frecuencia de los más de 50 recorridos involucrados.
Las líneas afectadas por la movilización son las siguientes:
- 401, 402, 403, 404, 412, 414e, 415e, 418, 421y, 422c, 425, 428, 428e, 429, 429c, 430, 430y, 435 y 444.
- B05, B06, B11, B12, B15, B21, B22, B27, B31N, B35 y B43.
- C02c, C03, C03C, C05, C06, C06C, C07, C09, C10e, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C22, C27, C28, C30e, C33c, C37 y C37y.
