Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Trabajadores de la empresa Redbus Urbano (RBU) paralizarán sus funciones durante este martes 19 de agosto, lo que afectará a más de 50 recorridos de buses del sistema RED, los que conectan a algunas de las principales comunas de Santiago.

Tras no llegar a un acuerdo con la firma en el marco de demandas laborales, los miembros del sindicato Elías Laferte de RBU, informaron que la huelga se hará efectiva a partir de las 5 de la mañana del martes, aunque destacaron que el paro no será total, sino que disminuirá la frecuencia de los servicios.

“La huelga se hace efectiva porque nos reunimos con la empresa RBU Santiago los pasados martes 12 y jueves 14 de agosto en el contexto de la mediación obligatoria, sin lograr acuerdo. En las dos reuniones la empresa RBU Santiago nos presentó sus propuestas que fueron rechazadas por la Comisión Negociadora Sindical porque nos siguen empobreciendo por tres años más”, señalaron desde la agrupación sindical.

Las demandas sindicales incluyen aumentos salariales, así como respeto de parte de la firma al horario de colación, así como a los descansos y a los días libres. Asimismo, agregan que “la empresa tampoco nos ofreció un bono de término de conflicto”.

Tras cartón, mediante un comunicado, RBU Santiago informó que durante una negociación colectiva realizada en julio pasado “con las distintas organizaciones sindicales logramos el cierre del 98% de representación de nuestros trabajadores. Sin embargo, con el sindicato Ellas Laferte no fue posible alcanzar un acuerdo de convenio colectivo”.

Recorridos afectados

La empresa RBU Santiago opera distintos servicios troncales y alimentadores del sistema RED. Los primeros, conectan el centro de la capital con comunas como Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Quilicura, Pudahuel y Maipú, entre otras.

Así, las líneas que se verán afectadas por la paralización son: 401, 402, 403, 404, 412, 414e, 415e, 418, 421y, 422c, 425, 428, 428e, 429, 429c, 430, 430y, 435 y 444.

A estos se suman los recorridos B05, B06, B11, B12, B15, B21, B22, B27, B31N, B35 y B43, así como los servicios C02c, C03, C03C, C05, C06, C06C, C07, C09, C10e, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C22, C27, C28, C30e, C33c, C37 y C37y.