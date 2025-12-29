Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

Se confirmó el regreso del feriado bancario para este 2025, por lo que las sucursales no atenderán al público durante este miércoles 31 de diciembre.

La medida fue informada desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y responde a la Ley N° 21.791, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre, que indica restablecer la fecha que había sido eliminada en 2023 con la entrada en vigencia de la Ley Fintech.

Cabe recordar que el feriado bancario solo aplica a las instituciones financieras, por lo que no afecta al comercio ni otro tipo de servicios. Sin embargo, cabe recordar que previo a la celebración de Año Nuevo también los establecimientos como tiendas y supermercados cuentan con cierre anticipado.

Hasta cuándo se pueden hacer trámites bancarios

El último día hábil para los bancos es el martes 30 de diciembre , por lo que la CMF recomienda realizar trámites presenciales con anticipación.

Si bien la atención en sucursales se suspende el 31 de diciembre, los servicios electrónicos, cajeros automáticos y plataformas digitales seguirán funcionando con normalidad.