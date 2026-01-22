Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

Ya se conocen todos los detalles de la próxima edición del Festival de Las Condes 2026, que tendrá a artistas como Joe Vasconcellos y Ana Torroja entre sus invitados.

El evento se desarrollará durante dos jornadas, los días viernes 30 y sábado 31 de enero en el Parque Padre Hurtado, con la animación de la dupla compuesta por Diana Bolocco y Cristián Riquelme.

Además, el panorama veraniego cuenta con transmisión confirmada en horario estelar por las pantallas de Chilevisión .

La programación de artistas invitados considera a los siguientes cantantes y humoristas:

30 de enero

Puma Rodríguez

Claudio Michaux

Joe Vasconcellos

31 de enero

Ana Torroja

Luis Slimming

Luis Jara

Entradas para el Festival de Las Condes

Las entradas para el Festival de Las Condes se pueden solicitar desde este jueves 22 de enero en el sitio ticketmaster.cl.

El evento es gratuito y está dirigido a vecinos de Las Condes, por lo que se requiere de Tarjeta Vecino Residente para canjear los boletos, donde se facilitan dos unidades por día, para el titular y un acompañante.