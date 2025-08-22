Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento
La invitación es desde este viernes al domingo en la Región de Ñuble. También se confirmó transmisión digital para disfrutar de las presentaciones.
Llega una nueva edición de la Fiesta de la Longaniza en Chillán, a partir de este viernes 22 al domingo 24 de agosto, con una serie de actividades y artistas invitados.
La fiesta costumbrista se desarrolla en la Plaza de Armas de la capital de la Región de Ñuble y cuenta con entrada liberada para sus asistentes.
Dónde ver el evento en vivo
Para disfrutar de las presentaciones de la Fiesta de la Longaniza de Chillán se dispone de la transmisión de las plataformas digitales de tvn.cl, el canal de Youtube de la señal o la aplicación TVN Play.
La programación de actividades e invitados se desarrolla de la siguiente manera:
Viernes 22 de agosto
- 12.00 Inauguración
- 13.30 Peñihuén
- 13.30 Cocina en vivo: Chef María Luz Vásquez
- 15.00 Violeta Brava
- 15.30 Cocina en vivo: Chef Sebastián Figueroa
- 16.00 Shinigami
- 16.30 Cocina en vivo: Chef Liliana Valdevenito
- 17.30 Wofo
- 19.30 Pamela y Los Cracks
- 21.15 Alanys Lagos
Sábado 23 de agosto
- 12.00 5.000 choripanes para repartir
- 14.30 Mago Carlos Yavar
- 14.30 Cocina en vivo: Chef Patricio Quense
- 15.00 Pilmaikén
- 15.30 Cocina en vivo: Chef Liliana Puentes
- 16.00 Flow en notas
- 16.30 Freestyle Master Series
- 16.30 Cocina en vivo: Chef Ricardo Sepúlveda
- 19.30 Arawiy
- 21.15 La Combo Tortuga
Domingo 24 de agosto
- 12.30 Selección Creadores vs Ex Jugadores Ñublense
- 13.30 Cocina en vivo: Chef Marcelo Cerda
- 14.00 Bloque Infantil: Teatro Vagabundo
- 15.00 Paillalén
- 15.30 Los Pulentos (teatro)
- 15.30 Cocina en vivo: Chef Emanuel Luengo
- 16.30 Dj Isabella Seraffini
- 16.30 Cocina en vivo: Chef Julio Zurita
- 19.30 Noche de Brujas
