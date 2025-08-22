Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza de Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento. Foto referencial de archivo

Llega una nueva edición de la Fiesta de la Longaniza en Chillán, a partir de este viernes 22 al domingo 24 de agosto , con una serie de actividades y artistas invitados.

La fiesta costumbrista se desarrolla en la Plaza de Armas de la capital de la Región de Ñuble y cuenta con entrada liberada para sus asistentes.

Dónde ver el evento en vivo

Para disfrutar de las presentaciones de la Fiesta de la Longaniza de Chillán se dispone de la transmisión de las plataformas digitales de tvn.cl, el canal de Youtube de la señal o la aplicación TVN Play.

La programación de actividades e invitados se desarrolla de la siguiente manera:

Viernes 22 de agosto

12.00 Inauguración

13.30 Peñihuén

13.30 Cocina en vivo: Chef María Luz Vásquez

15.00 Violeta Brava

15.30 Cocina en vivo: Chef Sebastián Figueroa

16.00 Shinigami

16.30 Cocina en vivo: Chef Liliana Valdevenito

17.30 Wofo

19.30 Pamela y Los Cracks

21.15 Alanys Lagos

Sábado 23 de agosto

12.00 5.000 choripanes para repartir

14.30 Mago Carlos Yavar

14.30 Cocina en vivo: Chef Patricio Quense

15.00 Pilmaikén

15.30 Cocina en vivo: Chef Liliana Puentes

16.00 Flow en notas

16.30 Freestyle Master Series

16.30 Cocina en vivo: Chef Ricardo Sepúlveda

19.30 Arawiy

21.15 La Combo Tortuga

Domingo 24 de agosto