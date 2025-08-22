SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

La invitación es desde este viernes al domingo en la Región de Ñuble. También se confirmó transmisión digital para disfrutar de las presentaciones.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Fiesta de la Longaniza de Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Llega una nueva edición de la Fiesta de la Longaniza en Chillán, a partir de este viernes 22 al domingo 24 de agosto, con una serie de actividades y artistas invitados.

La fiesta costumbrista se desarrolla en la Plaza de Armas de la capital de la Región de Ñuble y cuenta con entrada liberada para sus asistentes.

Dónde ver el evento en vivo

Para disfrutar de las presentaciones de la Fiesta de la Longaniza de Chillán se dispone de la transmisión de las plataformas digitales de tvn.cl, el canal de Youtube de la señal o la aplicación TVN Play.

La programación de actividades e invitados se desarrolla de la siguiente manera:

Viernes 22 de agosto

  • 12.00 Inauguración
  • 13.30 Peñihuén
  • 13.30 Cocina en vivo: Chef María Luz Vásquez
  • 15.00 Violeta Brava
  • 15.30 Cocina en vivo: Chef Sebastián Figueroa
  • 16.00 Shinigami
  • 16.30 Cocina en vivo: Chef Liliana Valdevenito
  • 17.30 Wofo
  • 19.30 Pamela y Los Cracks
  • 21.15 Alanys Lagos

Sábado 23 de agosto

  • 12.00 5.000 choripanes para repartir
  • 14.30 Mago Carlos Yavar
  • 14.30 Cocina en vivo: Chef Patricio Quense
  • 15.00 Pilmaikén
  • 15.30 Cocina en vivo: Chef Liliana Puentes
  • 16.00 Flow en notas
  • 16.30 Freestyle Master Series
  • 16.30 Cocina en vivo: Chef Ricardo Sepúlveda
  • 19.30 Arawiy
  • 21.15 La Combo Tortuga

Domingo 24 de agosto

  • 12.30 Selección Creadores vs Ex Jugadores Ñublense
  • 13.30 Cocina en vivo: Chef Marcelo Cerda
  • 14.00 Bloque Infantil: Teatro Vagabundo
  • 15.00 Paillalén
  • 15.30 Los Pulentos (teatro)
  • 15.30 Cocina en vivo: Chef Emanuel Luengo
  • 16.30 Dj Isabella Seraffini
  • 16.30 Cocina en vivo: Chef Julio Zurita
  • 19.30 Noche de Brujas
Más sobre:PanoramasFiesta de la LonganizaFiesta de la Longaniza de ChillánArtistasInvitadosProgramaciónHorariosDónde verVer en vivoVer onlineQuién transmite

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Los rivales del balotaje en Bolivia: los vínculos de Jorge Quiroga y Rodrigo Paz con Chile y su visión de la relación bilateral

SMA ordena clausura de dos centros de salmonera Cooke Aquaculture

Investigan hallazgo de cráneos en sede de Masones en San Miguel

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Rusia descarta encuentro a corto plazo entre Putin y Zelensky mientras Trump dice ahora que “preferiría” no estar en la cumbre

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Investigan hallazgo de cráneos en sede de Masones en San Miguel
Chile

Investigan hallazgo de cráneos en sede de Masones en San Miguel

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

SMA ordena clausura de dos centros de salmonera Cooke Aquaculture
Negocios

SMA ordena clausura de dos centros de salmonera Cooke Aquaculture

CFO del Grupo Falabella resalta el éxito del cambio de estrategia: “Aquí nada pasa por accidente”

El dueño de Onlyfans, Leonid Radvinsky, gana US$700 millones en dividendos

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming
Tendencias

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Anota después de un año y medio: Jordhy Thompson brilla en Rusia con un doblete en el Orenburg
El Deportivo

Anota después de un año y medio: Jordhy Thompson brilla en Rusia con un doblete en el Orenburg

La U solicita ante la ANFP la reprogramación del partido ante Everton tras los incidentes ante Independiente

“Buscan venganza”: hinchas de la U liberados en Argentina agreden a la policía y a fanáticos de Independiente

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Los rivales del balotaje en Bolivia: los vínculos de Jorge Quiroga y Rodrigo Paz con Chile y su visión de la relación bilateral
Mundo

Los rivales del balotaje en Bolivia: los vínculos de Jorge Quiroga y Rodrigo Paz con Chile y su visión de la relación bilateral

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Rusia descarta encuentro a corto plazo entre Putin y Zelensky mientras Trump dice ahora que “preferiría” no estar en la cumbre

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos