Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

La mañana de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la Región Metropolitana (RM) por “calor extremo”.

Según el detalle entregado por la entidad, existe una alerta meteorológica por altas temperaturas para la región, que se desarrollará desde el próximo lunes 29 de diciembre hasta el miércoles 31 del mismo mes.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también entregó un pronóstico del tiempo con las temperaturas que tendrá la región durante esos días.

El detalle sería el siguiente:

Lunes 29 de diciembre

Cordillera Costa: 33-35°C

Valle: 34-36°C

Precordillera: 34-36°C

Martes 30 de diciembre

Cordillera Costa: 33-35°C

Valle: 34-36°C

Precordillera: 34-36°C

Miércoles 31 de diciembre