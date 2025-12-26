Conaf activa botón rojo para 144 comunas del país ante riesgo de incendios forestales

Maule, 24 de diciembre 2025 Senapred declara alerta roja para las comunas de Maule por incendios forestales cercanos a lugares habitados Jose Robles/ Aton Chile

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó el botón rojo para 144 comunas en el país en una proyección de cinco días y ante la mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.

Según especifican desde la entidad, las comunas se ubican en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Atacama.

Respecto a las comunas que tienen mayor superficie bajo la amenaza de incendios forestales, las principales son Lonquimay, San Fabián, Sagrada Familia, Antuco, San Carlos, Paine, San Nicolás, Colbún, Cauquenes, Alhué, San Javier, Santa Cruz, Chépica, Retiro y Melipilla.

El botón rojo indica que los territorios bajo esa condición tienen probabilidad de ignición mayor o igual a 70% y son afectados por vientos de una velocidad mayor o igual a 20 km/hr.

Las zonas deberán extender su alerta hasta el 30 de diciembre. Aquí puedes revisar el detalle de cada una de ellas.

Incendios forestales en combate

Desde Conaf indicaron que actualmente existen nueve incendios forestales en combate. Estos están ubicados en Pichidegua, Maule, Litueche, Colina, Nueva Imperial, Lampa, Cañete, Mariquina.

Hay tres siniestros que desde la entidad catalogan como “más relevantes”: