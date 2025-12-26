SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Conaf activa botón rojo para 144 comunas del país ante riesgo de incendios forestales

    Según especifican en la entidad, los territorios bajo alerta se ubican en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Atacama.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Maule, 24 de diciembre 2025 Senapred declara alerta roja para las comunas de Maule por incendios forestales cercanos a lugares habitados Jose Robles/ Aton Chile JOSE ROBLES/ ATON CHILE

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó el botón rojo para 144 comunas en el país en una proyección de cinco días y ante la mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.

    Según especifican desde la entidad, las comunas se ubican en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Atacama.

    Respecto a las comunas que tienen mayor superficie bajo la amenaza de incendios forestales, las principales son Lonquimay, San Fabián, Sagrada Familia, Antuco, San Carlos, Paine, San Nicolás, Colbún, Cauquenes, Alhué, San Javier, Santa Cruz, Chépica, Retiro y Melipilla.

    El botón rojo indica que los territorios bajo esa condición tienen probabilidad de ignición mayor o igual a 70% y son afectados por vientos de una velocidad mayor o igual a 20 km/hr.

    Las zonas deberán extender su alerta hasta el 30 de diciembre. Aquí puedes revisar el detalle de cada una de ellas.

    Incendios forestales en combate

    Desde Conaf indicaron que actualmente existen nueve incendios forestales en combate. Estos están ubicados en Pichidegua, Maule, Litueche, Colina, Nueva Imperial, Lampa, Cañete, Mariquina.

    Hay tres siniestros que desde la entidad catalogan como “más relevantes”:

    • Región de O’Higgins: incendio Lamarhue, Pichidegua. Está decretada alerta roja. La superficie afectada por las llamas es de 160 hectáreas, y los recursos dispuestos en el lugar son tres técnicos, seis brigadas, dos helicópteros y un avión cisterna de Conaf.
    • Región del Maule: incendio Cerro Maule, Maule. Está decretada la alerta roja. Las llamas han quemado 1.127 hectáreas.
    • Región de O’Higgins: incendio Central Rapel, Litueche. Existen 765 hectáreas afectadas por las llamas y se mantiene con alerta amarilla.
