Conaf activa botón rojo para 144 comunas del país ante riesgo de incendios forestales
Según especifican en la entidad, los territorios bajo alerta se ubican en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Atacama.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó el botón rojo para 144 comunas en el país en una proyección de cinco días y ante la mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.
Según especifican desde la entidad, las comunas se ubican en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Atacama.
Respecto a las comunas que tienen mayor superficie bajo la amenaza de incendios forestales, las principales son Lonquimay, San Fabián, Sagrada Familia, Antuco, San Carlos, Paine, San Nicolás, Colbún, Cauquenes, Alhué, San Javier, Santa Cruz, Chépica, Retiro y Melipilla.
El botón rojo indica que los territorios bajo esa condición tienen probabilidad de ignición mayor o igual a 70% y son afectados por vientos de una velocidad mayor o igual a 20 km/hr.
Las zonas deberán extender su alerta hasta el 30 de diciembre. Aquí puedes revisar el detalle de cada una de ellas.
Incendios forestales en combate
Desde Conaf indicaron que actualmente existen nueve incendios forestales en combate. Estos están ubicados en Pichidegua, Maule, Litueche, Colina, Nueva Imperial, Lampa, Cañete, Mariquina.
Hay tres siniestros que desde la entidad catalogan como “más relevantes”:
- Región de O’Higgins: incendio Lamarhue, Pichidegua. Está decretada alerta roja. La superficie afectada por las llamas es de 160 hectáreas, y los recursos dispuestos en el lugar son tres técnicos, seis brigadas, dos helicópteros y un avión cisterna de Conaf.
- Región del Maule: incendio Cerro Maule, Maule. Está decretada la alerta roja. Las llamas han quemado 1.127 hectáreas.
- Región de O’Higgins: incendio Central Rapel, Litueche. Existen 765 hectáreas afectadas por las llamas y se mantiene con alerta amarilla.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.