    Incendios forestales en la zona central: condiciones climáticas adversas marcan este sábado

    Al menos cuatro focos están siendo combatidos durante esta jornada en Valparaíso, Maule, O'Higgins y la Región Metropolitana.

    Antonella Cicarelli
    Durante este sábado se han registrado al menos cuatro focos de incendios forestales que han afectado a distintos sectores en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y el Maule.

    Asimismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja por incendio forestal en las comunas Catemu y Maule.

    Algunos de estos están siendo investigados por haber sido provocados por acciones humanas. Sin embargo, las autoridades también atribuyen a las altas temperaturas.

    Como advirtió el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Rodrigo Illesca en entrevista con Meganoticias, “hay condiciones muy adversas para estas jornadas, tenemos temperaturas que van a oscilar entre los 30 y 35 grados, la humedad relativa va a ser bajo el 30%, va a haber un viento oeste entre la región de Coquimbo y Ñuble, y el contenido de humedad de la vegetación será bajo el 4%”.

    Por el momento aún se están combatiendo los cuatro focos de los incendios forestales.

    Región de Valparaíso

    El incendio se registró en San Carlos Alto de la comuna de Catemu. Según información preliminar de Conaf, habrían 4 hectáreas afectadas.

    Además, Senapred emitió una alerta SAE y solicitó la evacuación del sector de San Carlos Alto.

    La comuna de Catemu se encuentra actualmente en alerta roja por incendio forestal.

    El director regional de Conaf, Mauricio Núñez informó que producto de este incendio hay cuatro casas afectadas, otra casa parcialmente afectada y dos vehículos afectados. Además, “tenemos información de que hay diez civiles afectados por humo y también cinco bomberos y una caída”, señaló.

    Los recursos en la zona son: cinco técnicos, siete brigadas, un camión cisterna, tres aviones cisternas, tres helicópteros, un avión de observación y bomberos.

    Región Metropolitana

    El incendio se registró al interior del recinto Parque Laguna Caren, en la comuna de Pudahuel. Según información preliminar de Conaf, habrían 8 hectáreas afectadas.

    Senapred activó la alarma SAE para la comuna y solicitó evacuar los sectores Amapolas, Villa Couso, Laguna Caren y Camino Noviciado.

    Los recursos en la zona son: dos brigadas, una maquinaria pesada, un helicóptero y el cuerpo de Bomberos de Quinta Normal.

    Región de O’Higgins

    El incendio se registró en la localidad de Larmahue, en la comuna de Pichidegua. Según información preliminar de Conaf, habrían 256 hectáreas afectadas.

    Senapred declaró alerta amarilla comunal para Pichidegua por incendio forestal y alerta roja para la región por calor extremo.

    El incendio, como han informado las autoridades se habría producido cuando menores de edad jugaban con un encendedor en la ladera del cerro.

    Región del Maule

    El incendio comenzó en Linares de Perales en la comuna de Maule. Según información preliminar de Conaf habrían 330 hectáreas afectadas.

    Actualmente esta región está en alerta amarilla por incendio forestal y alerta roja por calor extremo.

    Durante esta tarde también se detuvo al presunto autor de este siniestro, un hombre de 43 años que, según testigos habría iniciado el fuego al quemar pasto seco con un encendedor. Sin embargo, fue liberado horas más tarde por falta de antecedentes.

    Incendio ForestalSenapredConafRMValparaísoMauleO'Higgins

