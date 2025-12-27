Sospechoso de iniciar incendio en el Maule queda en libertad: se decidió no formalizar por falta de antecedentes

En libertad quedó un hombre de 43 años, que había sido detenido como presunto autor de un incendio forestal en la comuna de Maule, en la región del mismo nombre.

Según el relato de vecinos, el sujeto habría estado quemando pasto seco con un encendedor. Tras dar aviso a Carabineros, el hombre fue detenido.

La Fiscalía había solicitado la ampliación de la detención por 24 horas. Fue en ese periodo donde se realizaron diligencias y se estableció que no había antecedentes suficientes para imputar cargos.

En las afueras del Juzgado de garantía de Talca, la fiscal Claudia Díaz explicó que, si bien “había indicios que permitieron declarar legal la detención” del sujeto, “para formular cargos, vía formalización, se requieren más certezas y mayores antecedentes”.

“Esos antecedentes no se lograron recabar y reunir, y por eso el día de hoy no se formalizó, y la consecuencia jurídica, procesal, de no formalizar, es que la persona queda en libertad", aseveró.

Respecto al supuesto encendedor que habría usado el sujeto para prender fuego al pasto, la fiscal detalló que el parte policial “indica que efectuada revisión de las vestimentas, no se encontró encendedor”.

Según el último informe de Senapred, de acuerdo a datos de Conaf, el incendio en la comuna de Maule ha consumido 280 hectáreas. La situación mantiene a una persona damnificada, luego que su vivienda fuera destruida por las llamas.

El sector se mantiene con alerta roja, y el estado del incendio es “en combate”.