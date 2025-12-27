Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del sector San Carlos Alto de Catemu , en la Región de Valparaíso, por el desarrollo de un incendio forestal.

La medida motivó la activación de la mensajería SAE en la zona, para reforzar el trabajo en terreno ya encabezado por organismos técnicos.

Desde Senapred instaron a la población a actuar con calma y acatando las indicaciones de la autoridad.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) precisaron a La Tercera que, preliminarmente, se declaró alerta roja en la zona y que se han visto al menos tres hectáreas afectadas .

Por otra parte, en la zona se mantienen, por el combate del incendio, un técnico, cuatro brigadas, un camión cisterna, un helicóptero y un avión cisterna institucionales.

NOTICIA EN DESARROLLO...