Conaf alerta por alto riesgo de incendios en 64 comunas ante calor extremo y baja humedad: “Hay condiciones muy adversas”

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) alertó sobre el alto riesgo de incendios forestales que se proyecta para las próximas jornadas, marcado por altas temperaturas, baja humedad y condiciones de viento adversas en gran parte del país.

En entrevista con Meganoticias, el director de Conaf, Rodrigo Illesca, sostuvo que la gran mayoría de los siniestros tiene origen humano, apuntando a que “el 99,7% de los incendios forestales son producidos por el hombre.

“Esto a la fecha, de acuerdo al número de incendios que hemos investigado, menos del 25% son intencionales, pero el otro 75% son por negligencia o descuido”, afirmó.

En esa línea, Illesca enfatizó la necesidad de reforzar la prevención y la alerta temprana. explicando que los incendios se originan en actividades cotidianas que no consideran el riesgo existente.

“Muchas veces se genera por descuidos, por estar utilizando herramientas que utilizan chispas, quemar basura en sectores más rurales donde no hay recolección, o hacer un asado al aire libre , todo eso puede generar un incendio”, advirtió.

Respecto a las condiciones meteorológicas, Illesca alertó que “para hoy y mañana vienen altas temperaturas (...) hoy tenemos 64 comunas que están susceptibles a la ignición”, lo que eleva significativamente el riesgo de propagación del fuego.

“Hay condiciones muy adversas para estas jornadas, tenemos temperaturas que van a oscilar entre los 30 y 35 grados, la humedad relativa va a ser bajo el 30%, va a haber un viento oeste entre la región de Coquimbo y Ñuble, y el contenido de humedad de la vegetación será bajo el 4%”, explicó.

Finalmente, la autoridad reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar los cuidados durante estos días. “Hacemos el llamado a tomar las acciones preventivas, porque cualquier chispa que pueda saltar puede provocar un incendio”, concluyó.