SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Conaf alerta por alto riesgo de incendios en 64 comunas ante calor extremo y baja humedad: “Hay condiciones muy adversas”

    El director del organismo, Rodrigo Illesca, advirtió que para las próximas jornadas se esperan temperaturas entre 30 y 35 grados, humedad bajo el 30% y viento entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Imagen referencial. Aton Chile

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) alertó sobre el alto riesgo de incendios forestales que se proyecta para las próximas jornadas, marcado por altas temperaturas, baja humedad y condiciones de viento adversas en gran parte del país.

    En entrevista con Meganoticias, el director de Conaf, Rodrigo Illesca, sostuvo que la gran mayoría de los siniestros tiene origen humano, apuntando a que “el 99,7% de los incendios forestales son producidos por el hombre.

    “Esto a la fecha, de acuerdo al número de incendios que hemos investigado, menos del 25% son intencionales, pero el otro 75% son por negligencia o descuido”, afirmó.

    En esa línea, Illesca enfatizó la necesidad de reforzar la prevención y la alerta temprana. explicando que los incendios se originan en actividades cotidianas que no consideran el riesgo existente.

    “Muchas veces se genera por descuidos, por estar utilizando herramientas que utilizan chispas, quemar basura en sectores más rurales donde no hay recolección, o hacer un asado al aire libre, todo eso puede generar un incendio”, advirtió.

    Respecto a las condiciones meteorológicas, Illesca alertó que “para hoy y mañana vienen altas temperaturas (...) hoy tenemos 64 comunas que están susceptibles a la ignición”, lo que eleva significativamente el riesgo de propagación del fuego.

    “Hay condiciones muy adversas para estas jornadas, tenemos temperaturas que van a oscilar entre los 30 y 35 grados, la humedad relativa va a ser bajo el 30%, va a haber un viento oeste entre la región de Coquimbo y Ñuble, y el contenido de humedad de la vegetación será bajo el 4%”, explicó.

    Finalmente, la autoridad reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar los cuidados durante estos días. “Hacemos el llamado a tomar las acciones preventivas, porque cualquier chispa que pueda saltar puede provocar un incendio”, concluyó.

    Más sobre:Rodrigo IllescaConafIncendioIncendios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump y Zelenski se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Ensayos de fuegos artificiales iluminan el borde costero previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    Publicación sobre autodeterminación de Rapa Nui deriva en reprimenda de Cancillería a embajadora en Nueva Zelanda

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    2.
    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    3.
    Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

    Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

    4.
    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    5.
    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán
    Chile

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    Conaf alerta por alto riesgo de incendios en 64 comunas ante calor extremo y baja humedad: “Hay condiciones muy adversas”

    Ensayos de fuegos artificiales iluminan el borde costero previo al Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)
    Negocios

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    La opaca cifra de los asesores de confianza que el próximo gobierno debe regular

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    La nueva arma de Guardiola: Rayan Cherki le da un valioso triunfo al Manchester City para meterle presión al Arsenal
    El Deportivo

    La nueva arma de Guardiola: Rayan Cherki le da un valioso triunfo al Manchester City para meterle presión al Arsenal

    Tragedia en el fútbol español: DT del Valencia femenino fallece junto a tres de sus hijos tras naufragio en Indonesia

    La grave lesión de Valentina Toro que obligó a una operación de urgencia: “Desde hoy el combate es en otro tatami”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Trump y Zelenski se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral
    Mundo

    Trump y Zelenski se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana
    Paula

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés