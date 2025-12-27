SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    La medida rige para los sectores de Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este sábado la evacuación preventiva de distintos sectores de la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana, debido a un incendio forestal que amenaza zonas pobladas.

    En específico, la evacuación rige para los sectores de Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado, según informó el organismo a través de sus canales oficiales.

    Con el objetivo de reforzar el proceso en terreno y alertar oportunamente a la población, Senapred activó el sistema de mensajería SAE, mecanismo que permite enviar alertas directas a los teléfonos móviles de las personas ubicadas en las zonas de riesgo.

    Desde la entidad reiteraron el llamado a mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y evacuar con elementos esenciales, además de resguardar a mascotas y personas con movilidad reducida.

    El desarrollo del incendio es monitoreado por los organismos técnicos, mientras equipos de emergencia continúan desplegados en el sector.

    Lee también:

    Más sobre:Incendio forestalPudahuelLaguna CarenAmapolasVilla CousoCamino Noviciado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Totalmente inadecuada” y “debe ser removida”: parlamentarios de la Comisión de RR.EE. y publicación de embajadora en Nueva Zelandia

    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM

    Defensas ponen en duda pruebas de Fiscalía en novena audiencia de formalización por Operación Apocalipsis

    Sospechoso de iniciar incendio en el Maule queda en libertad: se decidió no formalizar por falta de antecedentes

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de balacera en edificio de Inglaterra 1144 en Independencia

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 27 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 27 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    3.
    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    4.
    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    5.
    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal
    Chile

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    “Totalmente inadecuada” y “debe ser removida”: parlamentarios de la Comisión de RR.EE. y publicación de embajadora en Nueva Zelandia

    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM
    Negocios

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM

    Codelco y SQM sellaron su alianza en salar de Atacama y crean nueva empresa: Nova Andino Litio

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Con sus hijos y esposa como protagonistas: el emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el duelo ante Wolverhampton
    El Deportivo

    Con sus hijos y esposa como protagonistas: el emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el duelo ante Wolverhampton

    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    Trump y Zelensky se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral
    Mundo

    Trump y Zelensky se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad