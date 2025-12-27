Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal
La medida rige para los sectores de Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este sábado la evacuación preventiva de distintos sectores de la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana, debido a un incendio forestal que amenaza zonas pobladas.
En específico, la evacuación rige para los sectores de Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado, según informó el organismo a través de sus canales oficiales.
Con el objetivo de reforzar el proceso en terreno y alertar oportunamente a la población, Senapred activó el sistema de mensajería SAE, mecanismo que permite enviar alertas directas a los teléfonos móviles de las personas ubicadas en las zonas de riesgo.
Desde la entidad reiteraron el llamado a mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y evacuar con elementos esenciales, además de resguardar a mascotas y personas con movilidad reducida.
El desarrollo del incendio es monitoreado por los organismos técnicos, mientras equipos de emergencia continúan desplegados en el sector.
