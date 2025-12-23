Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre
El comercio cuenta con horarios especiales de atención durante la jornada, ante la pronta celebración de Navidad.
Nos encontramos en las últimas horas previas a la celebración de Navidad, donde se concentra la cantidad de público que asiste a los centros comerciales para realizar sus compras.
Al respecto, este martes 23 de diciembre es el último día que cuenta con un horario extendido por parte de la atención en los malls.
Cabe recordar que mañana miércoles 24 de diciembre los establecimientos cerrarán de forma anticipada por ser la víspera de Navidad.
Luego de eso, el jueves 25 de diciembre es feriado irrenunciable, donde todo el comercio permanecerá cerrado, a excepción de los locales que cuenten con permiso para funcionar como restaurantes o farmacias.
Para planificar las compras de las últimas horas, revisa cómo será la atención del comercio para este martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.
A qué hora cierran los malls hoy, 23 de diciembre
Parque Arauco
- Martes 23 de diciembre hasta las 22:00 horas
- Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 18:00 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado a excepción de Cinépolis y Mori
Mall Plaza
- Martes 23 de diciembre hasta las 21:30 horas en tiendas y hasta las 23:00 horas en patio de comidas
- Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:00 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Cenco Malls
- Martes 23 de diciembre hasta las 21:30 horas en tiendas y hasta las 22:00 horas en patio de comidas
- Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Open Plaza
- Martes 23 de diciembre hasta las 20:30 horas
- Miércoles 24 de diciembre hasta las 20:00 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado a excepción de restaurantes y cine
Mall Vivo
- Martes 23 de diciembre hasta las 21:00 horas
- Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Mall Marina
- Martes 23 de diciembre hasta las 21:30 horas
- Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Mall Curicó
- Martes 23 de diciembre hasta las 21:30 horas
- Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Mall del Centro Concepción
- Martes 23 de diciembre hasta las 21:30 horas
- Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas
- Jueves 25 de diciembre cerrado
Durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos:
- Clubes
- Restaurantes
- Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs
- Locales comerciales de aeródromos civiles públicos y aeropuertos
- Casinos y otros lugares de juego autorizados
- Bencineras
- Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
- Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles
- Locales atendidos por su propio dueño
