Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre. Foto referencial de archivo

Nos encontramos en las últimas horas previas a la celebración de Navidad, donde se concentra la cantidad de público que asiste a los centros comerciales para realizar sus compras.

Al respecto, este martes 23 de diciembre es el último día que cuenta con un horario extendido por parte de la atención en los malls.

Cabe recordar que mañana miércoles 24 de diciembre los establecimientos cerrarán de forma anticipada por ser la víspera de Navidad.

Luego de eso, el jueves 25 de diciembre es feriado irrenunciable, donde todo el comercio permanecerá cerrado, a excepción de los locales que cuenten con permiso para funcionar como restaurantes o farmacias.

Para planificar las compras de las últimas horas, revisa cómo será la atención del comercio para este martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre. Foto referencial DIEGO MARTIN/ATON CHILE

A qué hora cierran los malls hoy, 23 de diciembre

Parque Arauco

Martes 23 de diciembre hasta las 22:00 horas

Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 18:00 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado a excepción de Cinépolis y Mori

Mall Plaza

Martes 23 de diciembre hasta las 21:30 horas en tiendas y hasta las 23:00 horas en patio de comidas

Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:00 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Cenco Malls

Martes 23 de diciembre hasta las 21:30 horas en tiendas y hasta las 22:00 horas en patio de comidas

Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Open Plaza

Martes 23 de diciembre hasta las 20:30 horas

Miércoles 24 de diciembre hasta las 20:00 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado a excepción de restaurantes y cine

Mall Vivo

Martes 23 de diciembre hasta las 21:00 horas

Miércoles 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Mall Marina

Martes 23 de diciembre hasta las 21:30 horas

Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Mall Curicó

Martes 23 de diciembre hasta las 21:30 horas

Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Mall del Centro Concepción

Martes 23 de diciembre hasta las 21:30 horas

Miércoles 24 de diciembre hasta las 18:30 horas

Jueves 25 de diciembre cerrado

Durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos: