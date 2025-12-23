SUSCRÍBETE POR $1100
    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    La cadena informó cómo será su funcionamiento durante los próximos días ante la esperada fecha del año.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad. Foto referencial smu.cl

    Desde supermercados Unimarc se comunicó cómo será su funcionamiento en los próximos días, considerando la pronta celebración de Navidad.

    Lo anterior se enmarca en el aumento de clientes que concurren a realizar sus últimas compras antes de los festejos, quienes deben considerar un cierre anticipado para la jornada del miércoles 24 de diciembre.

    Cabe recordar que para este año el feriado irrenunciable cae el jueves 25 de diciembre, día en que se prohíbe el funcionamiento del comercio, con contadas excepciones.

    Horario de supermercados Unimarc

    Mediante redes sociales, la cadena informó sobre el siguiente funcionamiento previo a la Navidad.

    • El miércoles 24 de diciembre atenderá hasta las 18:30 horas
    • El jueves 25 de diciembre todos los supermercados estarán cerrados
    • La atención se retomará en todos los locales el viernes 26 de diciembre

    Cómo funciona el comercio por Navidad

    Actualmente el comercio puede funcionar bajo horarios especiales de atención con motivo de la Navidad, tal como indicó recientemente la Dirección del Trabajo.

    El organismo también señaló que los trabajadores no podrán desempeñar funciones más allá de las 20:00 horas del día 24 de diciembre, misma situación que se repetirá en la víspera del Año Nuevo.

    En tanto, durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos.

    • Clubes
    • Restaurantes
    • Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs
    • Locales comerciales de aeródromos civiles públicos y aeropuertos
    • Casinos y otros lugares de juego autorizados
    • Bencineras
    • Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
    • Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles
    • Locales atendidos por su propio dueño
