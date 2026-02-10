La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026
El evento tendrá una puesta en escena de música y humor para los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero.
Esta semana llega un nuevo evento veraniego que combina música y humor, de la mano del Festival de Antofagasta 2026 que contará con presentaciones desde el miércoles hasta el próximo viernes.
Una puesta en escena enmarcada en la celebración del 147° aniversario de la comuna y que recibirá a los asistentes en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.
El espectáculo contará con la participación de Los Tres, Los Bunkers, Puma Rodríguez, Natalino, Myriam Hernández y Francisca Valenzuela entre sus invitados musicales.
Por su parte, la cuota de humor llevará al escenario a invitados como el Coronel Valverde, Sergio Freire y Diego Urrutia.
Los vecinos de la comuna pudieron acceder a entradas gratuitas para el festival, las que al tiempo de redacción de esta nota se encuentran agotadas.
Sin embargo, no solo se podrá disfrutar de la música y el humor en el norte grande, porque se confirmó la transmisión del festival a través de las plataformas de Antofagasta TV en su señal televisiva y también en el canal de Youtube.
Parrilla del Festival de Antofagasta 2026
Miércoles 11 de febrero
- Nueva Ola
- Luciano Pereira
- Coronel Valverde
- Los Tres
- Los Bunkers
Jueves 12 de febrero
- Janno
- Puma Rodríguez
- Millaray
- Natalino
- Sergio Freire
- Myriam Hernández
Viernes 13 de febrero
- Naya Soul
- Dios Salve a la Reina
- Francisca Valenzuela
- Diego Urrutia
- Lucky Brown
- Amar Azul
