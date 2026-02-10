SUSCRÍBETE POR $1100
    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    El evento tendrá una puesta en escena de música y humor para los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026. Foto referencial de archivo

    Esta semana llega un nuevo evento veraniego que combina música y humor, de la mano del Festival de Antofagasta 2026 que contará con presentaciones desde el miércoles hasta el próximo viernes.

    Una puesta en escena enmarcada en la celebración del 147° aniversario de la comuna y que recibirá a los asistentes en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

    El espectáculo contará con la participación de Los Tres, Los Bunkers, Puma Rodríguez, Natalino, Myriam Hernández y Francisca Valenzuela entre sus invitados musicales.

    Por su parte, la cuota de humor llevará al escenario a invitados como el Coronel Valverde, Sergio Freire y Diego Urrutia.

    Los vecinos de la comuna pudieron acceder a entradas gratuitas para el festival, las que al tiempo de redacción de esta nota se encuentran agotadas.

    Sin embargo, no solo se podrá disfrutar de la música y el humor en el norte grande, porque se confirmó la transmisión del festival a través de las plataformas de Antofagasta TV en su señal televisiva y también en el canal de Youtube.

    Parrilla del Festival de Antofagasta 2026

    Miércoles 11 de febrero

    • Nueva Ola
    • Luciano Pereira
    • Coronel Valverde
    • Los Tres
    • Los Bunkers

    Jueves 12 de febrero

    • Janno
    • Puma Rodríguez
    • Millaray
    • Natalino
    • Sergio Freire
    • Myriam Hernández

    Viernes 13 de febrero

    • Naya Soul
    • Dios Salve a la Reina
    • Francisca Valenzuela
    • Diego Urrutia
    • Lucky Brown
    • Amar Azul
