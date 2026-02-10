La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026. Foto referencial de archivo

Esta semana llega un nuevo evento veraniego que combina música y humor, de la mano del Festival de Antofagasta 2026 que contará con presentaciones desde el miércoles hasta el próximo viernes.

Una puesta en escena enmarcada en la celebración del 147° aniversario de la comuna y que recibirá a los asistentes en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

El espectáculo contará con la participación de Los Tres, Los Bunkers, Puma Rodríguez, Natalino, Myriam Hernández y Francisca Valenzuela entre sus invitados musicales.

Por su parte, la cuota de humor llevará al escenario a invitados como el Coronel Valverde, Sergio Freire y Diego Urrutia.

Los vecinos de la comuna pudieron acceder a entradas gratuitas para el festival, las que al tiempo de redacción de esta nota se encuentran agotadas.

Sin embargo, no solo se podrá disfrutar de la música y el humor en el norte grande, porque se confirmó la transmisión del festival a través de las plataformas de Antofagasta TV en su señal televisiva y también en el canal de Youtube.

Parrilla del Festival de Antofagasta 2026

Miércoles 11 de febrero

Nueva Ola

Luciano Pereira

Coronel Valverde

Los Tres

Los Bunkers

Jueves 12 de febrero

Janno

Puma Rodríguez

Millaray

Natalino

Sergio Freire

Myriam Hernández

Viernes 13 de febrero