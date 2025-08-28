Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este viernes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el viernes, 29 de agosto:

Lampa: desde las 11:00 a las 18:00 horas

Vitacura: desde las 15:30 a las 16:30 horas

Vitacura: desde las 11:30 a las 12:30 horas

Vitacura: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Vitacura: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Recoleta: desde las 11:30 a las 15:30 horas

Recoleta: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Cerro Navia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Santiago: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: desde las 11:30 a las 17:30 horas

Peñalolén: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: desde las 10:30 a las 17:30 horas

Macul: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Estación Central: desde las 9:30 a las 15:30 horas

La Florida: desde las 8:00 a 18:00 horas

La Cisterna: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Lo Espejo: desde las 9:30 a las 15:30 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: