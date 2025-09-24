Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este jueves

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el jueves, 25 de septiembre:

Quilicura: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Conchalí: desde las 9:00 a las 15:00 horas

Renca: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Pudahuel: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Quinta Normal: sector menor de Padre Tadeo entre 15:00 y 17:00 horas; sector central de Ayuntamiento entre 12:00 y 14:00 horas y sector mayor de La Plata de 9:00 a 11:00 horas

Peñalolén: desde las 9:00 a las 15:00 horas

La Florida: desde las 11:00 a las 17:00 horas

San Ramón: desde las 10:30 a las 17:30 horas

San Miguel: desde las 9.30 a las 10:30 horas

Pedro Aguirre Cerda: sector de la izquierda entre 14:00 y 15:00 horas y sector de la derecha de 16:00 a 17:00 horas

Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:30 a las 12:30 horas

Lo Espejo: desde las 10:00 a las 16:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: