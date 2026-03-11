SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

    Comunas con corte de luz programado

    Estas son las comunas con corte de luz programado durante el jueves, 12 de marzo:

    • Lo Barnechea: desde las 9:30 a las 15:30 horas
    • Quilicura: desde las 14:00 a las 18:00 horas
    • Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • Quinta Normal: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • Pudahuel: desde las 11:00 a las 17:00 horas
    • Santiago: desde las 9:30 a las 17:30 horas
    • La Cisterna: desde las 10:00 a las 17:00 horas

    El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

    Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:

    • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
    • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
    • En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
    • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
    Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Kast en su primera actividad como Presidente: “Podríamos estar en temas de seguridad, pero quisimos marcar acento en educación”

    Primera pauta de Kast en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa se desarrolla entre vítores y manifestaciones aisladas

    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

    Valencia se reunirá con fiscal general de EE.UU. por requerimiento para interrogar a Maduro sobre crimen de Ronald Ojeda

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    2.
    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    4.
    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    5.
    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Kast en su primera actividad como Presidente: “Podríamos estar en temas de seguridad, pero quisimos marcar acento en educación”
    Chile

    Kast en su primera actividad como Presidente: “Podríamos estar en temas de seguridad, pero quisimos marcar acento en educación”

    Primera pauta de Kast en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa se desarrolla entre vítores y manifestaciones aisladas

    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″
    Negocios

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

    FNE pide multar a Pedidos Ya por incumplir acuerdo sobre límites de precios

    Bloomberg asegura que Kast firmará “amplios acuerdos con Estados Unidos” por “minerales críticos” y seguridad

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City
    El Deportivo

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City

    Tres goles en el primer tiempo: la noche soñada de Federico Valverde contra Manchester City en la Champions League

    Matías Palavecino rompe el silencio y da su versión del conflicto con Clemente Montes en la caída de la UC ante O’Higgins

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”
    Cultura y entretención

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán
    Mundo

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres