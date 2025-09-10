Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este jueves

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el jueves, 11 de septiembre:

Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Vitacura: desde las 10:00 a las 14:00 horas

Recoleta: desde las 09:30 a las 10:30 horas

Quinta Normal: sector superior entre 11:00 y 17:00 horas e inferior entre 11:30 y 17:30 horas

La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: entre las 00:00 y las 06:00 horas

San Miguel: desde las 10:00 y las 16:00 horas

San Miguel: desde las 10:00 a las 14:00 horas

Lampa: desde las 10:00 a las 16:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: