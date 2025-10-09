SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este viernes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el viernes, 10 de octubre:

  • Conchalí: desde las 9:00 a las 15:00 horas en ambos sectores
  • Lo Barnechea: desde las 12:00 a las 18:00 horas
  • Lo Barnechea: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas
  • Providencia: desde las 10:00 a las 14:00 horas
  • Ñuñoa: desde las 9:30 a las 15:30 horas
  • Ñuñoa: desde las 10:30 a las 16:30 horas
  • La Florida: desde las 11:00 a las 17:00 horas
  • La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas
  • Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:

  • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
  • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
  • En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
  • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“Vuelve a castigar a los municipios”: AMUCH por recortes en la Ley de Presupuestos 2026

Consorcio Dragados-Sacyr y China Railway Construction se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Senadora María José Gatica informa que fue intervenida quirúrgicamente por diagnóstico de cáncer de mama

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

5.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

Tres veces postergada: audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín se realizará el 16 de octubre
Chile

Tres veces postergada: audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín se realizará el 16 de octubre

“Vuelve a castigar a los municipios”: AMUCH por recortes en la Ley de Presupuestos 2026

Senadora María José Gatica informa que fue intervenida quirúrgicamente por diagnóstico de cáncer de mama

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos
Negocios

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos

Consorcio Dragados-Sacyr y China Railway Construction se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Fiscalía pide audiencia para procedimiento abreviado para Antonio Jalaff en caso Factop

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis
Tendencias

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Debuta el Gran Fondo Nevados de Chillán con 400 deportistas y reconocidas figuras internacionales
El Deportivo

Debuta el Gran Fondo Nevados de Chillán con 400 deportistas y reconocidas figuras internacionales

Chile presenta su mayor delegación histórica rumbo al Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025

Con hinchas de la U, River Plate y diferentes clubes: el emotivo velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más
Cultura y entretención

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor
Mundo

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

“Nadie creyó que fuera posible”: Trump anuncia que los rehenes serán libres el “lunes o martes” y alaba su gestión

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida