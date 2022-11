Las plataformas para ver el Mundial de Qatar 2022 online

Ya se está viviendo el Mundial de Qatar 2022, uno de los eventos deportivos más populares y esperados a nivel global que se puede ver por televisión y también por Internet a través de streaming.

El enfrentamiento futbolero cuenta con un total de 64 partidos y 32 equipos que disputarán la preciada copa dorada.

Revisa a continuación las señales online por donde podrás ver la transmisión de los partidos de las mejores selecciones del mundo.

Revisa dónde ver online los partidos del Mundial de Qatar 2022

CHV

En Chile, los derechos de transmisión de DirectTV Sports los tiene Chilevisión, por eso podrás ingresar a su página web Chilevisión.cl para verlos en directo.

Esta función estará habilitada para dispositivos conectados a Wi-Fi, ya que no incluyen la transmisión a través de datos móviles.

Canal 13

Pese a la ausencia de nuestra selección, en Chile el Mundial podrás seguirlo minuto a minuto por el sitio de Deportes 13, así como ver en vivo y online por la transmisión del sitio oficial de Canal 13.

Direct TV

Para quienes tengan contratado DirecTV, la señal de su app DirecTV GO será habilitada para emitir los 64 cruces en 4K. Streaming que puede ser adquirido por $11.990 mensuales.

DirecTV Go puede utilizarse desde una smart TV hasta en un dispositivo de streaming como Chromecast, Apple TV o Roku. Lo capital va a ser contar con una buena conexión a Internet.

Fechas importantes

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así:

A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.