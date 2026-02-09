SUSCRÍBETE POR $1100
    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las principales cadenas mantienen ofertas desde $1.000, con las variedades de queso, napolitana y pepperoni entre las favoritas.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto

    Este lunes 9 de febrero tiene marcado en el calendario gastronómico una especial fecha, de la mano de la celebración del Día Internacional de la Pizza.

    Se trata de una de las jornadas clave del año en lo que respecta a recetas para compartir, que se han instalado en el último tiempo de manera similar a festejos relacionados al sushi o los completos, por mencionar algunos.

    En esa línea, este inicio de semana se torna ideal para disfrutar de la querida preparación de origen italiano, motivo por el que diversas cadenas que funcionan a nivel nacional ya dieron a conocer las ofertas que se encontrarán activas durante hoy. Revisa a continuación los detalles.

    Papa Johns

    La cadena anunció una promoción que estará activa durante este lunes e indica que, por la compra de una pizza familiar, la segunda tiene un valor de $1.000.

    Las variedades disponibles son Napolitana, Super Pepperoni, The Works o Pollo BBQ.

    La oferta es válida en compras mediante la página web papajohns.cl, por la aplicación, de forma presencial o llamando al 600 390 5000.

    Little Caesars

    La marca se suma a la celebración del Día de la Pizza con la variedad Pepperoni o Classic Cheese a $5.000.

    Melt Pizzas

    Durante este 9 de febrero se dispone de un precio especial, con variedades Borde Queso Pesto Margarita, Chicken Honey Mustard y Double Pepperoni a $8.990.

    La promoción es válida comprando a través de la aplicación, la página web meltpizzas.com y en tiendas, sujeto a disponibilidad de stock.

    Under Pizza

    Este lunes, solo en compras presenciales, se ofrecen las variedades Napolitana, Doble Queso y Pepperoni a $4.990 cada una.

    Además, al registrar la boleta de compra se está participando por un año de pizza gratis.

    SBarro

    La pizzería de origen neoyorquino anuncia una promoción válida para sus 10 locales, donde la segunda unidad familiar tiene el precio de $1, pudiendo ser de variedades Queso, Napolitana, Jamón-Champiñón, Pepperoni, 4 Carnes y Suprema.

    También se dispone de descuentos al pedir por delivery, con opciones Napolitana a $9.990 y Pepperoni a $10.990, que tienen valor reducido para clientes Uber One a $8.990 y $9.990, respectivamente. A eso se suma el combo familiar que incluye una pizza, porción de churros y una bebida de 1,5 litros por $16.990 o por el precio especial de $14.490 mediante PedidosYa.

    Domino’s Pizza

    La cadena se suma a la celebración del día mediante un concurso en redes sociales, donde sortean 50 pizzas durante este lunes al comentar en la siguiente publicación de Instagram.

