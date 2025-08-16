Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país
Ese día se conmemora el natalicio del prócer de la independencia, Bernardo O'Higgins.
El próximo feriado marcado en el calendario será el próximo miércoles 20 de agosto, día que corresponde al natalicio de Bernardo O’Higgins, padre de la patria.
Sin embargo, este día solo será feriado en dos comunas de nuestro país.
Lo anterior se encuentra amparado en la Ley 20.768, promulgada en 2014 durante el mandato de Michelle Bachelet, y que establece que todos los 20 de agosto será feriado para las comunas de Chillán y Chillán Viejo.
Así las cosas, solo en estas dos comunas se estableció el 20 de agosto como día libre, conmemorando que en Chillán Viejo nació en 1779 O’Higgins.
Durante este año se discutió en la Cámara de Diputados extender el feriado a carácter de regional, abarcando todo Ñuble, en un plan que esperaba intercambiar el feriado del 12 de octubre por uno que representara a cada región particular.
Sin embargo, fue desestimada la idea de legislar por 66 votos a favor, 53 en contra y 15 abstenciones.
Próximos feriados
Estos son los feriados que restan en lo que queda del año 2025:
- Jueves 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Viernes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (fin de semana largo)
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal)
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (fin de semana largo)
- Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, feriado legal)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
