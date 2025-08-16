Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

El próximo feriado marcado en el calendario será el próximo miércoles 20 de agosto, día que corresponde al natalicio de Bernardo O’Higgins, padre de la patria.

Sin embargo, este día solo será feriado en dos comunas de nuestro país .

Lo anterior se encuentra amparado en la Ley 20.768, promulgada en 2014 durante el mandato de Michelle Bachelet, y que establece que todos los 20 de agosto será feriado para las comunas de Chillán y Chillán Viejo .

Bernardo O'Higgins

Así las cosas, solo en estas dos comunas se estableció el 20 de agosto como día libre, conmemorando que en Chillán Viejo nació en 1779 O’Higgins.

Durante este año se discutió en la Cámara de Diputados extender el feriado a carácter de regional, abarcando todo Ñuble, en un plan que esperaba intercambiar el feriado del 12 de octubre por uno que representara a cada región particular.

Sin embargo, fue desestimada la idea de legislar por 66 votos a favor, 53 en contra y 15 abstenciones.

Próximos feriados

