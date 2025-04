Lionel Richie en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Se confirmó una nueva visita a nuestro país del legendario artista estadounidense Lionel Richie.

La cita es para el próximo domingo 7 de septiembre de 2025 en el Claro Arena como parte de la gira Say Hello To The Hits.

Una presentación que se perfila como un homenaje al legado del cantante, destacándolo como un gran compositor e ícono cultural.

En la voz del ganador de premios Grammy, Oscar y Globos de Oro se han podido escuchar clásicos como Hello, All Night Long, Say You Say Me, We Are The World, Easy, Stuck on You y Truly.

Venta de entradas para Lionel Richie

La venta de entradas para Lionel Richie en Chile se realiza en el sistema Puntoticket desde el 14 de abril a las 11:00 horas.

Dicha jornada corresponde a la preventa, instancia exclusiva para clientes Banco de Chile. Se ofrece 20% de descuento pagando con tarjetas en 3, 9 o 12 cuotas sin interés, con un máximo de cuatro unidades por cliente, o accediendo a pagar hasta un 25% del valor con dólares-premio.

Posteriormente, la venta general de boletos comenzará el 16 de abril a la misma hora.